कोलंबो : भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर रहे रियान पराग को उनकी एकदिवसीय कैप देते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें चयनकर्ताओं, मुख्य कोच और कप्तान का भरोसा हासिल है।

कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच से पहले पदार्पण कर रहे पराग को एकदिवसीय कैप सौंपी। तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने यहां आर प्रेमदासा स्टेडियम में तीसरे और अंतिम मैच से पहले पराग को पदार्पण का मौका दिया। खेल शुरू होने से पहले एक छोटे से समारोह में कोहली ने बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, ‘रियान (पराग), सबसे पहले भारत के लिए अपना पहला मैच खेलने के लिए बधाई।'

उन्होंने कहा, ‘आज के क्रिकेट में हम सभी जानते हैं कि प्रदर्शन के अलावा, जो लोग आपके चयन के लिए जिम्मेदार हैं, वे आपको देख रहे थे और उन्होंने आपके अंदर कुछ खास देखा है।' कोहली ने कहा, ‘जीजी भाई (मुख्य कोच गौतम गंभीर), चयनकर्ताओं, रोहित (शर्मा) और सभी से बात की है और उन्होंने आपके अंदर कुछ खास देखा है।'

💬 💬 "You have the ability to be a match-winner for India."



