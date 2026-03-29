स्पोर्ट्स डेस्क : Royal Challengers Bengaluru ने IPL 2026 की शुरुआत शानदार अंदाज में की और टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में Sunrisers Hyderabad को 6 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम ने सीजन की धमाकेदार शुरुआत की और अपने इरादे साफ कर दिए।

‘डिफेंड नहीं, फिर से जीतना है ट्रॉफी’ – रजत पाटीदार

मैच के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने साफ कहा कि टीम इस सीजन को टाइटल डिफेंड करने के दबाव के साथ नहीं खेल रही है। उन्होंने कहा कि 2025 में जो हुआ वह अब बीत चुका है और टीम का फोकस 2026 में सभी बॉक्स टिक करने पर है ताकि एक बार फिर ट्रॉफी जीती जा सके। पाटीदार के मुताबिक टीम का माइंडसेट पॉजिटिव है और खिलाड़ी अपनी भूमिकाओं को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं।

कोहली, पाडिक्कल और डफी ने दिलाई जीत

इस मैच में RCB की जीत के हीरो Virat Kohli, Devdutt Padikkal और Jacob Duffy रहे। कोहली ने रन चेज में शानदार बल्लेबाजी की, पाडिक्कल ने तेज रन बनाकर मैच का दबाव कम किया, जबकि डफी ने गेंदबाजी में 3 बड़े विकेट लेकर SRH के टॉप ऑर्डर को तोड़ दिया। यही तीन प्रदर्शन मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए।

विराट कोहली की जमकर तारीफ

रजत पाटीदार ने विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का नंबर-1 चेज मास्टर बताया। उन्होंने कहा कि डगआउट से कोहली की बल्लेबाजी देखना शानदार अनुभव था। जिस तरह कोहली ने मैच की स्थिति को समझकर शॉट खेले, वह काबिल-ए-तारीफ था। पाटीदार ने यह भी कहा कि कोहली अभी अपने पीक पर हैं और नेट्स में उनकी एनर्जी और परफॉर्म करने की भूख से वह काफी कुछ सीख रहे हैं।

जैकब डफी पर भी कप्तान को भरोसा

पाटीदार ने तेज गेंदबाज जैकब डफी की भी तारीफ की और उन्हें स्पेशलिस्ट T20 गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा कि टीम को डफी पर पूरा भरोसा है और जिस तरह वह अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह शानदार है। डफी ने मैच में 3 अहम विकेट लेकर SRH को बड़े स्कोर के बावजूद मैच से बाहर कर दिया।

अब CSK से होगा अगला मुकाबला

RCB का अगला मुकाबला अब 5 बार की चैंपियन Chennai Super Kings से 5 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम होगा क्योंकि RCB जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं CSK टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत करना चाहेगी। फैंस को इस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है।