कोलकाता : कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के गेंदबाजी कोच टिम साउदी ने रविवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सबसे मंहगे विदेश खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने नेट में गेंदबाजी करना फिर से शुरू कर दिया है और वह जल्द ही मैच में गेंदबाजी करते दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था लेकिन उन्होंने इस सत्र में अब तक गेंदबाजी नहीं की है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) उनकी पीठ की सर्जरी के बाद उनके कार्यभार पर नजर रख रहा है।

साउदी ने KKR के पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'हां, ग्रीन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने उबरने पर काम कर रहे हैं। वह खुद को गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं। वह ऐसा करना जारी रखेंगे।' हालांकि इस बात की संभावना कम है कि ग्रीन सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ़ गेंदबाजी करेंगे, भले ही उन्हें शनिवार को एक अभ्यास सत्र में पूरी रफ्तार से गेंदबाजी करते देखा गया था।

रविवार को मैच से एक दिन पहले ईडन गार्डन्स में होने वाली ट्रेनिंग बारिश की वजह से रद्द हो गई जिसमें ज्यादातर नियमित खिलाड़ी शामिल नहीं हुए जबकि कुछ घरेलू खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग की जिनमें अंगकृष रघुवंशी और राहुल त्रिपाठी शामिल थे।