मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन प्रशंसकों ने विराट कोहली की जमकर हूटिंग की। इससे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन काफी निराश दिखी। उन्होंने भारत के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली का बचाव किया। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन कोहली 86 गेंदों पर जब 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे तो बाहर ही भीड़ में शामिल लोगों का उन्हें गुस्से का सामना करना पड़ा था।

संजना गणेशन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- देश के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के प्रति वास्तव में अपमानजनक व्यवहार। आलोचना ठीक है, लेकिन दुर्व्यवहार सीमा पार कर जाता है। क्रिकेट की भावना को कायम रखना और सम्मान के साथ हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए।

Really disrespectful behavior with country's best batter. Criticism is ok, but abuse crosses the line. Upholding the spirit of cricket and supporting our players with dignity.#ViratKohli𓃵 #INDvsAUS #AUSvIND pic.twitter.com/NnZPDkeOs7