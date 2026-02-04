मैड्रिड : युवा स्टार लामिन यामल और डिफेंडर रोनाल्ड अरौजो के शानदार गोलों की बदौलत बार्सिलोना ने मंगलवार को दूसरी श्रेणी की टीम अल्बासेटे को 2-1 से हराकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

दोनों हाफ में मिले गोल, बढ़त कायम

मैच के पहले हाफ में लामिन यामल ने बेहतरीन फिनिश के साथ बार्सिलोना को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में रोनाल्ड अरौजो ने हेडर के जरिए टीम की बढ़त को मजबूत किया। अल्बासेटे ने एक गोल कर वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन बार्सिलोना के मजबूत डिफेंस ने उसे बराबरी का मौका नहीं दिया।

अल्बासेटे ने दी कड़ी चुनौती

हालांकि अल्बासेटे दूसरी डिवीजन की टीम है, लेकिन उसने मुकाबले में बार्सिलोना को कड़ी टक्कर दी। खास बात यह रही कि इसी टीम ने राउंड ऑफ 16 में रियाल मैड्रिड को हराकर सबको चौंका दिया था, जिससे इस मैच से पहले बार्सिलोना भी सतर्क नजर आया।

बार्सिलोना का शानदार फॉर्म जारी

यह जीत बार्सिलोना की सभी प्रतियोगिताओं में पिछले 17 मैचों में 16वीं जीत है, जो टीम के शानदार फॉर्म को दर्शाती है। इसके साथ ही बार्सिलोना लगातार चौथी बार कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहा।

खिताब बचाने की ओर कदम

बार्सिलोना ने पिछले सीजन रियाल मैड्रिड को हराकर कोपा डेल रे का खिताब जीता था और अब वह खिताब बचाने की ओर एक और कदम आगे बढ़ा चुका है।

लीग में भी शीर्ष पर बार्सिलोना

कोपा के साथ-साथ स्पेनिश ला लीगा में भी बार्सिलोना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। टीम फिलहाल तालिका में शीर्ष पर है और अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी रियाल मैड्रिड से एक अंक आगे चल रही है।

सेमीफाइनल और फाइनल का शेड्यूल

कोपा डेल रे का सेमीफाइनल दो चरणों (होम और अवे) में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल अप्रैल में सेविला में आयोजित होगा।