स्पोर्ट्स डेस्क : ईद-उल-फितर के मौके पर जहां दुनिया भर में जश्न का माहौल था, वहीं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म ने फैंस को एक अलग ही अंदाज़ में सरप्राइज़ दिया। मैदान पर रन बनाने के लिए मशहूर बाबर इस बार किचन में नजर आए, जहां उन्होंने खुद मिठाइयाँ बनाकर अपनी ‘ईद स्पेशल’ सेलिब्रेशन को खास बना दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन इसी बीच उनकी फिटनेस और हालिया प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों ने इस खुशी के पल पर हल्का सा साया भी डाल दिया।

ईद पर बाबर के कुकिंग स्किल्स ने जीता दिल

ईद के खास मौके पर बाबर ने अपने घर में सेवइयां और शीर खुरमा तैयार करते हुए वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसे अपनी “ईद की मीठी पहचान” बताया और फैंस को अपनी निजी जिंदगी की झलक दिखाई। वीडियो में बाबर बेहद ध्यान से पकवान बनाते नजर आए, जिसने फैंस को उनका एक नया, सादा और घरेलू रूप दिखाया। क्रिकेट के मैदान से हटकर यह अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी मिली।

फिटनेस को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

जहां एक तरफ बाबर का यह वीडियो वायरल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिटनेस को लेकर बहस तेज हो गई है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, फखर जमान के साथ बाबर ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान चोट के बावजूद खेला था। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिटनेस मैनेजमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस से समझौता करना टीम के प्रदर्शन पर भारी पड़ सकता है।

Babar Azam showcasing his cooking skills for Eid al-Fitr. ✨ pic.twitter.com/OhSqGri1ye — Sheri. (@CallMeSheri1_) March 21, 2026

चयनकर्ताओं और एक्सपर्ट्स की चिंता

इस मामले को सबसे पहले आकिब जावेद ने उठाया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि बाबर और फखर की चोट की जानकारी चयनकर्ताओं को टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मिली। इसके अलावा, पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक और सरफराज अहमद जैसे दिग्गजों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। यूके के स्पोर्ट्स फिजियो एक्सपर्ट डॉ. जावेद मुगल ने भी खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर चिंता जताई और बेहतर मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत बताई।

वर्ल्ड कप में फीका रहा प्रदर्शन

अगर आंकड़ों की बात करें, तो बाबर के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 खास नहीं रहा। चार पारियों में उन्होंने सिर्फ 91 रन बनाए, औसत 22.75 और स्ट्राइक रेट 112.34 रहा। उनका सर्वोच्च स्कोर 46 रन रहा, जो उनकी क्षमता के मुकाबले काफी कम माना जा रहा है। पाकिस्तान टीम भी इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी, जिससे आलोचना और तेज हो गई।

PSL 2026 में वापसी की उम्मीद

वर्ल्ड कप के बाद बाबर ने कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। उन्हें हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज़ और नेशनल T20 कप से भी बाहर रखा गया था। अब फैंस की नजरें पाकिस्तान सुपर लीग 2026 पर टिकी हैं, जहां बाबर पेशावर ज़ल्मी के कप्तान के रूप में वापसी कर सकते हैं। उनकी फिटनेस और फॉर्म इस लीग में पाकिस्तान टीम के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित होगी।

