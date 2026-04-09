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नई दिल्ली : पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट कोहली से अपनी तुलना को खारिज करते हुए बाबर आजम मैदान के बाहर बहस के केंद्र में आ गए। पेशावर जाल्मी के कप्तान ने अपनी टीम को हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ आखिरी गेंद पर एक रोमांचक जीत दिलाई जिसके बाद कोहली की तुलना में मैच खत्म करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछे जाने पर साफ तौर पर नाराज दिखे। बाबर ने 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 गेंदों में संभलकर 43 रन बनाए, लेकिन वह मैच के अंत तक क्रीज पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते यह सवाल पूछा गया। 

बाबर ने जवाब देते हुए इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया और पत्रकार से ऐसी बहसों को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'इन बातों को खत्म करो। इन बातों को अपने तक ही रखो। तुलना करना बंद करो और आगे बढ़ो। यह तुम्हारी गलतफहमी है कि मैंने मैच खत्म नहीं किए हैं।' यह बहस तेजी से चर्चा में आ गई, जिसने एक बार फिर शीर्ष क्रिकेटरों के बीच सीमा पार की तुलना को लेकर होने वाली बारीकी से जांच-परख को उजागर किया। 

पाकिस्तान के प्रमुख बल्लेबाज के तौर पर व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले बाबर की निरंतरता के लिए अक्सर तारीफ की जाती है, हालांकि टी20 क्रिकेट में उनके खेलने के तरीके की आलोचना भी हुई है, खासकर उनके स्ट्राइक रेट और मैच खत्म करने की क्षमता को लेकर। इस सीजन में अब तक बाबर ने दो पारियों में 126.15 के स्ट्राइक रेट से कुल 82 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल है। 

इसके विपरीत कोहली जो अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में खेलना जारी रखे हुए हैं। इस भारतीय दिग्गज ने इस सीजन में तुरंत अपना प्रभाव डाला है और दो मैचों में 97 रन बनाए हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए गए नाबाद 69 रन भी शामिल हैं। लक्ष्य का पीछा करने में अपनी महारत के लिए जाने जाने वाले कोहली ने 173.21 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है और वह इस लय को बरकरार रखने का लक्ष्य रखेंगे क्योंकि बेंगलुरु अपनी खिताब की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। 