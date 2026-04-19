हैदराबाद (तेलंगाना) : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बैटिंग कोच माइकल हसी ने बताया कि आयुष म्हात्रे को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव (tear) आ गया है और "यह काफी गंभीर लग रही है।" शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ CSK के मैच के दौरान 18 साल के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को विकेटों के बीच दौड़ते समय परेशानी का सामना करते देखा गया था।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल हसी ने पुष्टि की कि आयुष म्हात्रे को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है। उन्होंने कहा कि स्कैन होने तक चोट की गंभीरता के बारे में ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने माना कि यह गंभीर लग रही है और खिलाड़ी की अच्छी फॉर्म को देखते हुए यह टीम के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। माइकल हसी ने कहा, 'यह हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है। पता नहीं यह कितना गंभीर है। हम शायद कल या परसों उसका स्कैन करवाएंगे। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हां, यह काफी गंभीर लग रही है। बदकिस्मती से, उसका बाहर होना टीम के लिए एक बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वह बहुत अच्छी फॉर्म में था।'

CSK यह मैच SRH से 10 रनों से हार गई, लेकिन आयुष म्हात्रे ने सिर्फ 13 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी खेलकर सबको प्रभावित किया। वह इससे पहले भी शानदार फॉर्म में थे; उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 17 गेंदों में 38 रन बनाए थे और इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 59 और पंजाब किंग्स के खिलाफ 73 रनों की यादगार पारियां भी खेली थीं।

माइकल हसी ने आगे कहा कि आयुष म्हात्रे एक होनहार युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह कुछ मैच नहीं खेल पाते हैं तो यह निराशाजनक होगा, लेकिन इससे टीम में मौजूद किसी अन्य खिलाड़ी को आगे आकर अपनी छाप छोड़ने का मौका भी मिल सकता है।

उन्होंने कहा, 'वह एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी किसी और खिलाड़ी को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देगी और यह भी अपने आप में काफी रोमांचक है। हमारी टीम में कुछ ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है, इसलिए उनमें से किसी एक के लिए यह एक शानदार अवसर होगा। आयुष के बाहर होने से हम बेशक बहुत निराश हैं—हालांकि हमें यह नहीं पता कि वह कितने समय के लिए बाहर रहेगा—लेकिन किसी नए खिलाड़ी को टीम में आकर खेलने का मौका मिलना भी अपने आप में एक रोमांचक बात है।'