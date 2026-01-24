मेलबर्न : पूर्व विश्व नंबर-1 नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में अपना शानदार अभियान जारी रखते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। शनिवार को उन्होंने डच खिलाड़ी बोटिक वैन डी ज़ैंड्सचुल्प को सीधे सेटों में हराकर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए।

दस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच ने मुकाबले में दबाव के अहम पलों में संयम बनाए रखा और 6–3, 6–4, 7–6(4) से जीत दर्ज कर मेलबर्न पार्क में 21 में से 18वीं बार चौथे दौर में जगह बनाई। खासतौर पर तीसरे सेट के टाईब्रेक में उनका अनुभव और नियंत्रण निर्णायक साबित हुआ।

फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी

जोकोविच की यह 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत मेलबर्न में और भी खास रही, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 102 मैच जीतने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एटीपी के अनुसार, यह उपलब्धि उन्हें ओपन युग के महान खिलाड़ियों की सूची में और मजबूत करती है।

फिटनेस और आगे की चुनौती पर बोले जोकोविच

मैच के बाद ऑन-कोर्ट इंटरव्यू में जोकोविच ने कहा कि वह टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत से खुश हैं, लेकिन अभी खुद को आगे नहीं देख रहे।

'मैं पिछले साल से सबक सीख चुका हूं। मैं खुद को जरूरत से ज्यादा आगे नहीं सोच रहा। ये युवा खिलाड़ी मुझे कड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं और डटा हुआ हूं,' उन्होंने कहा।

अगला मुकाबला और संभावित सेमीफाइनल

जोकोविच अब अगले दौर में याकुब मेंसिक या ईथन क्विन से भिड़ेंगे। मेलबर्न में अब तक एक भी सेट गंवाए बिना खेल रहे जोकोविच संभावित सेमीफाइनल से सिर्फ दो जीत दूर हैं, जहां उनका सामना मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर से हो सकता है। सिनर ने भी पहले चौथे दौर में पहुंचने के लिए कड़े मुकाबले में ऐंठन से जूझते हुए जीत दर्ज की।

मुकाबले का रोमांच

पिछले साल इंडियन वेल्स में वैन डी ज़ैंड्सचुल्प से मिली हार को ध्यान में रखते हुए जोकोविच ने आक्रामक शुरुआत की। पहले सेट में उन्होंने 12 विनर्स लगाए और सिर्फ सात अनफोर्स्ड एरर किए। दूसरे सेट में डच खिलाड़ी को कंधे की समस्या के कारण मेडिकल टाइमआउट लेना पड़ा। तीसरे सेट में खुद जोकोविच भी फिसलने के बाद मेडिकल सहायता लेने को मजबूर हुए, लेकिन उन्होंने 5-6 पर दो सेट पॉइंट बचाते हुए मुकाबले को अपने नाम किया। दो घंटे 44 मिनट चले इस मैच के बाद हेड-टू-हेड में जोकोविच ने 2-1 की बढ़त बना ली।