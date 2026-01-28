मेलबर्न : नोवाक जोकोविच के खिलाफ ग्रैंड स्लैम में जीत का सूखा खत्म करने की लोरेंजो मुसेटी की उम्मीदें बुधवार दोपहर मेलबर्न में बेरहमी से टूट गईं। इस इटैलियन खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वाटर्र फाइनल मुकाबले में 6-4, 6-3, 1-3 से आगे रहते हुए मैच से हटना पड़ा।

रोड लेवर एरिना में जोकोविच के साथ पिछले तीनों बड़े मुकाबलों में हारने के बाद, मुसेटी ने क्वाटर्र फाइनल में शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए दो सेट की बढ़त बना ली थी, लेकिन तीसरे सेट के तीसरे गेम में उन्हें अपनी दाहिनी ऊपरी जांघ में चोट लग गई। हालांकि इटैलियन खिलाड़ी ने 1-2 पर फिजियो से इलाज कराने के बाद खेलना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें दो घंटे और आठ मिनट के खेल के बाद रुकना पड़ा।

जोकोविच ने कोर्ट पर इंटरव्यू में कहा, 'मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, सिवाय इसके कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है और वह कहीं बेहतर खिलाड़ी था। आज रात मैं घर जाने वाला था। खेल में इस तरह की चीजें होती हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन ग्रैंड स्लैम के क्वाटर्र फाइनल में, दो सेट से आगे होना, और पूरी तरह से कंट्रोल में होना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कह सकता हूं और मैं सच में उसके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। आज उसे ही जीतना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं।'

बुधवार को कोर्ट पर उतरकर जोकोविच 1,400 टूर-लेवल मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी (जिमी कॉनर्स और रोजर फेडरर के बाद) बन गए। मुसेटी के रिटायर होने के बाद, सर्बियाई खिलाड़ी ने फेडरर को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स मैच जीतने का रिकॉडर् (103) अपने नाम कर लिया। फिर भी, एटीपी रैंकिंग के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जानते हैं कि अगर उन्हें फाइनल चार में दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिनर या बेन शेल्टन को हराना है, तो उन्हें अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा।

वर्ल्ड नंबर 5 मुसेटी ने पहले दो सेट में जोकोविच की सर्विस को पांच बार तोड़ा, जबकि सर्बियाई खिलाड़ी - जो शनिवार के बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे, चौथे राउंड में वॉकओवर के ज़रिए आगे बढ़े थे - बेसलाइन से अपने आक्रामक गेम प्लान के साथ कोई लय नहीं बना पा रहे थे।