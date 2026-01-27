मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चौंकाने वाली हार के बाद गॉफ का गुस्सा कैमरे में कैद हो गया, जब वह मैच कॉल एरिया में अपना रैकेट पटकती नजर आईं।

स्वितोलिना ने सीधे सेटों में दी गॉफ को मात

मैच में कोको गॉफ का सर्व पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आया। स्वितोलिना ने शानदार खेल दिखाते हुए अमेरिकी खिलाड़ी को 1-6, 2-6 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ 31 वर्षीय स्वितोलिना ने न सिर्फ टूर्नामेंट में उलटफेर किया, बल्कि पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में भी जगह बना ली।

हार के बाद गॉफ का भावनात्मक पल

मैच समाप्त होने के बाद कोको गॉफ शांत तरीके से चेंजिंग रूम की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन अचानक उन्होंने मैच कॉल एरिया में लगातार सात बार रैकेट पटककर अपनी निराशा जाहिर की। 21 वर्षीय गॉफ ने कैमरों से दूर रहने की कोशिश करते हुए सबसे शांत जगह चुनी, जिससे वहां मौजूद एक टूर्नामेंट अधिकारी भी चौंक गया।

सर्विस बनी हार की बड़ी वजह

गॉफ की हार की सबसे बड़ी वजह उनकी कमजोर सर्विस रही। उन्होंने मैच के दौरान पांच डबल फॉल्ट किए और चार बार अपनी सर्विस गंवाई। स्वितोलिना ने इसका पूरा फायदा उठाया और पहले सेट को बेहद तेजी से अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी उन्होंने 3-0 की बढ़त बना ली, जिसके बाद गॉफ वापसी नहीं कर सकीं।

स्वितोलिना का सपना हुआ और करीब

इस जीत के साथ एलिना स्वितोलिना ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना जिंदा रखा है। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में तीन बार क्वार्टरफाइनल तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थीं।

सेमीफाइनल में सबालेंका से टक्कर

अब स्वितोलिना का सामना सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका से होगा। सबालेंका ने क्वार्टरफाइनल में 18 वर्षीय इवा जोविच को 6-3, 6-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। इस शानदार प्रदर्शन के बाद स्वितोलिना की WTA रैंकिंग में टॉप-10 में वापसी भी तय मानी जा रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अगले सोमवार को होगी।

मां बनने के बाद शानदार वापसी

मैच के बाद स्वितोलिना ने कहा, 'मातृत्व अवकाश के बाद यहां वापसी करना हमेशा मेरा सपना था। टॉप-10 में लौटना मेरा लक्ष्य था और इस टूर्नामेंट में मेरा प्रदर्शन उसी मेहनत का नतीजा है।' गौर है कि स्वितोलिना ने 2022 के अंत में साथी टेनिस खिलाड़ी गेल मॉनफिस के साथ अपनी बेटी को जन्म दिया था।

