मेलबर्न : दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए लगातार तीसरी बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को मार्गरेट कोर्ट एरीना में खेले गए मुकाबले में सिनर ने अपने ही देश के खिलाड़ी लुसियानो डारडेरी को 6-1, 6-3, 7-6(2) से हराया।

शुरुआती दबदबा, फिर कड़ा मुकाबला

यह दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला टूर-लेवल मुकाबला था, जिसमें सिनर ने शुरुआत से ही दमदार सर्विस और लगातार दबाव के दम पर पहले दो सेट बेहद आसानी से जीत लिए। हालांकि तीसरे सेट में डारडेरी ने जबरदस्त वापसी की कोशिश की और 4-4 के स्कोर पर चार ब्रेक पॉइंट बनाए।

टाई-ब्रेक में दिखी सिनर की क्लास

तीसरे सेट के टाई-ब्रेक में एक समय ऐसा लगा कि मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन सिनर ने अहम मौकों पर अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। उन्होंने लगातार सात अंक जीतकर न सिर्फ मुकाबला खत्म किया, बल्कि अपनी फिटनेस को लेकर उठ रहे सभी सवालों का भी करारा जवाब दिया।

आंकड़ों में सिनर का दबदबा

दो घंटे नौ मिनट तक चले इस मुकाबले में सिनर ने 46 विनर्स लगाए, जिसमें 19 ऐस शामिल थे। इस जीत के साथ ही इटैलियन खिलाड़ियों के खिलाफ उनका टूर-लेवल रिकॉर्ड 18-0 का हो गया है। साथ ही, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 18 मैच जीतने का कारनामा भी किया।

इतिहास के करीब सिनर

डिफेंडिंग चैंपियन सिनर अब अपने चौथे ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। वह इस मामले में ग्रिगोर दिमित्रोव, केई निशिकोरी और स्टेफानोस सितसिपास जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर चुके हैं। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना बेन शेल्टन या कैस्पर रूड से होगा। सिनर तीसरा लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की कोशिश में हैं—ओपन एरा में यह कारनामा सिर्फ नोवाक जोकोविच ही कर पाए हैं।