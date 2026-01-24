मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के दौरान शनिवार को भीषण गर्मी ने टूर्नामेंट की रफ्तार रोक दी। मेलबर्न पार्क में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद आयोजकों ने एक्सट्रीम हीट पॉलिसी के तहत आउटडोर कोर्ट्स पर खेले जा रहे मुकाबले स्थगित कर दिए, जबकि मुख्य शो कोर्ट्स की छतें बंद कर दी गईं।

खिलाड़ियों की सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता

तेज गर्मी और उमस को देखते हुए टूर्नामेंट अधिकारियों ने खिलाड़ियों की सेहत को प्राथमिकता दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की एक्सट्रीम हीट पॉलिसी के तहत चार प्रमुख मौसम कारकों— हवा का तापमान, रेडिएंट हीट, हवा की गति, नमी का आकलन किया जाता है। जब हालात लेवल-5 तक पहुंचते हैं, तो मैच रोक दिए जाते हैं और स्टेडियम की छतें बंद कर दी जाती हैं।

दर्शकों के लिए भी विशेष सलाह जारी की गई—पानी पीते रहें, टोपी पहनें और स्टेडियम में लगे मिस्टिंग फैंस का इस्तेमाल करें।

जैनिक सिनर पर गर्मी का असर, मैच अस्थायी रूप से रुका

डिफेंडिंग मेंस सिंगल्स चैंपियन जैनिक सिनर पर गर्मी का असर साफ दिखा। रोड लेवर एरीना में अनसीडेड अमेरिकी खिलाड़ी एलियट स्पिज़िर्री के खिलाफ मुकाबले के दौरान सिनर को मसल क्रैम्प्स और मूवमेंट में दिक्कत का सामना करना पड़ा।

पहला सेट: सिनर ने 6-4 से जीता, दूसरा सेट: 3-6 से हारे, निर्णायक सेट: 1-3 से पीछे थे; इसी दौरान हीट स्ट्रेस इंडेक्स 5.0 तक पहुंच गया, जिसके चलते मैच को आठ मिनट के लिए रोक दिया गया। इसके बाद छत बंद कर खेल दोबारा शुरू कराया गया।

आउटडोर मैचों पर अस्थायी रोक

मार्गरेट कोर्ट एरीना में वेलेंटिन वाशेरो और बेन शेल्टन के बीच मुकाबला छत बंद होने के तुरंत बाद शुरू हुआ। बाद में टूर्नामेंट रेफरी ने घोषणा की कि शाम 5:30 बजे (स्थानीय समय) से पहले कोई भी आउटडोर मुकाबला नहीं खेला जाएगा।

गर्मी के चलते बदला गया मैच शेड्यूल

आयोजकों ने टूर्नामेंट के दौरान लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए मैचों का समय पहले कर दिया। सुबह 10:30 बजे, जब डिफेंडिंग महिला सिंगल्स चैंपियन मैडिसन कीज़ कोर्ट पर उतरीं, तब भी तापमान और नमी काफी अधिक थी।

फ्लोरिडा में पली-बढ़ी मैडिसन कीज़ को हालांकि गर्म मौसम में खेलने की आदत है। उन्होंने बिना किसी परेशानी के 75 मिनट में पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 करोलिना प्लिस्कोवा को हराया।

फ्लोरिडा की खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

गर्मी में खेलने की आदत फ्लोरिडा की अन्य खिलाड़ियों के भी काम आई— जेसिका पेगुला ने ऑक्साना सेलेखमेतेवा को 6-3, 6-2 से हराया। पेगुला ने कहा कि ज्यादा तापमान में उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद मिली। अमांडा एनिसिमोवा ने 71 मिनट में पेटन स्टर्न्स को 6-1, 6-4 से मात दी।

एनिसिमोवा ने कहा, '90 डिग्री तापमान में कोर्ट पर होना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे हालात में खेलना एक अलग चुनौती देता है, जिसका मैं आनंद लेती हूं।'