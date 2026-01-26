मेलबर्न : युकी भांबरी और उनके स्वीडिश साथी आंद्रे गोरानसन के सोमवार को पुरुष युगल तीसरे दौर में हारने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई।

करीबी मुकाबला, टाईब्रेकर में चूक

भांबरी और गोरानसन को ब्राजील की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी ऑरलैंडो लूज और राफेल माटोस से 6-7(7), 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। पहला सेट बेहद करीबी रहा, जिसमें भारतीय जोड़ी ने टाईब्रेकर में बढ़त बनाई लेकिन अंत में फायदा नहीं उठा सकी। इसके बाद ब्राजील के खिलाड़ियों ने दूसरे सेट में आसानी से जीत हासिल कर ली। यह मुकाबला एक घंटे से थोड़ा अधिक समय तक चला।

भारत का ग्रैंड स्लैम सफर खत्म

भांबरी के पुरुष युगल से बाहर होने के साथ ही साल के पहले ग्रैंड स्लैम में भारत का सफर समाप्त हो गया। इससे पहले भांबरी मिश्रित युगल से जबकि एन श्रीराम बालाजी पुरुष युगल से बाहर हो चुके थे। वहीं, माया राजेश्वरन और अर्नव पापरकर जूनियर वर्ग के पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।

टेनिस प्रेमियों के लिए निराशा

भारतीय टेनिस फैन्स के लिए यह एक निराशाजनक दिन रहा, क्योंकि ग्रैंड स्लैम में देश का प्रतिनिधित्व अब समाप्त हो गया है। युकी भांबरी की मेहनत और खेल को सराहा गया, लेकिन टाईब्रेकर में मिली हार ने भारतीय उम्मीदों को अधूरा छोड़ दिया।