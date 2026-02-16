स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 30वां मैच पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड की बदौलत बिना विकेट गंवाए 5 ओवर में 50 रन बना लिए हैं।

शनाका ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे। यह कॉम्पिटिशन के सबसे जरूरी गेम में से एक है। एक बदलाव मिशारा की जगह कुसल परेरा आए हैं।'

मार्श ने कहा, 'सब ठीक है, आज रात खेलने के लिए तैयार हूं। यह एक बड़ा मैच है, हर गेम के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। पिछले गेम में हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे। मैं, कूपर कोनोली और जेवियर बार्टलेट आए हैं।

प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दसुन शनाका (कप्तान), कामिंडू मेंडिस, दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालगे, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीकशाना, मथीशा पथिराना