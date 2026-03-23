स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। Lucknow Super Giants अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को Delhi Capitals के खिलाफ करेगी। इस बीच भारत के पूर्व स्पिनर Ravichandran Ashwin ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो अब काफी वायरल हो रहा है।

अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलना मुश्किल

Arjun Tendulkar को IPL 2026 के लिए Mumbai Indians से ट्रेड होकर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल किया गया है। लेकिन अश्विन का मानना है कि LSG की प्लेइंग XI में जगह बनाना अर्जुन के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि टीम में पहले से कई तेज गेंदबाज मौजूद हैं।

टीम में पहले से हैं कई तेज गेंदबाज

अश्विन के अनुसार LSG के पास Mayank Yadav, Mohsin Khan, Avesh Khan और Mohammed Shami जैसे तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में अर्जुन को प्लेइंग XI में मौका मिलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अश्विन ने कहा कि जब तक टीम में चोट की समस्या नहीं आती, तब तक अर्जुन के लिए खेलना मुश्किल है।

अर्जुन का IPL करियर

अर्जुन तेंदुलकर ने 2021 में टी20 डेब्यू किया था और अब तक उन्होंने सिर्फ 5 IPL मैच खेले हैं, जिसमें 3 विकेट लिए हैं। हालांकि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार अपने खेल में सुधार कर रहे हैं।

LSG के प्लेऑफ में पहुंचने पर भी सवाल

अश्विन ने LSG की टीम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनका मानना है कि टीम के लिए IPL 2026 में प्लेऑफ तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। उनके अनुसार टॉप-3 टीमें लगभग तय हैं और चौथे, पांचवें और छठे स्थान के लिए कड़ी टक्कर होगी, लेकिन LSG उनकी नजर में टॉप-6 में भी नहीं है।