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स्पोर्ट्स डेस्क : महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह उनका मजाकिया लेकिन दिलचस्प बयान है जिसने फैंस के दिलों में नई उम्मीद जगा दी है। IPL 2026 से पहले चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हुए एक फैन इवेंट के दौरान धोनी ने 60 साल की उम्र तक खेलने की बात कहकर माहौल को उत्साह से भर दिया। 44 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और लोकप्रियता कायम है, और यही कारण है कि फैंस उन्हें लंबे समय तक मैदान पर देखना चाहते हैं।

चेपॉक में वायरल हुआ मजेदार पल

यह खास पल तब सामने आया जब Sivakarthikeyan ने मंच पर धोनी से अपील की कि वह आने वाले कई सालों तक IPL खेलते रहें। इस पर धोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं।” बस फिर क्या था, चेपॉक का माहौल तालियों और नारों से गूंज उठा। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया।

IPL में धोनी का रिकॉर्ड

278 मैच
5439 रन
5 IPL खिताब बतौर कप्तान 
उन्होंने 2024 में कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन टीम के लिए उनका योगदान आज भी उतना ही अहम है। 

बदलती भूमिका, वही असर 

हाल के सीज़नों में धोनी की भूमिका में बदलाव देखा गया है। Ruturaj Gaikwad को कप्तानी सौंपने के बाद, धोनी अब मुख्य रूप से ‘फिनिशर’ की भूमिका निभाते हैं। वह अक्सर आखिरी ओवरों में बल्लेबाज़ी के लिए आते हैं और तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू होने के बाद उनकी मैदान पर मौजूदगी और भी रणनीतिक हो गई है।

क्या IPL 2026 होगा आखिरी सीजन?

धोनी के रिटायरमेंट को लेकर हर साल चर्चाएं तेज हो जाती हैं। हालांकि, CSK मैनेजमेंट की ओर से साफ किया गया है कि वह IPL 2026 के पूरे सीज़न के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यह भी तय है कि उनकी भूमिका अब टीम की जरूरत के हिसाब से लचीली होगी। ऐसे में यह सीज़न उनके करियर का आखिरी पड़ाव भी साबित हो सकता है—या फिर एक नई शुरुआत। 