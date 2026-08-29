नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिजाने कैप की आलोचना पर जवाब दिया है। कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनाया को ऑस्ट्रेलिया में महिला घरेलू क्रिकेट के रास्ते के लिए मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इस फैसले को गलत बताया था।

कैप ने फैसले पर उठाए सवाल

मारिजाने कैप ने एक खबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, "Absolutely ridiculous, this should NOT be allowed!" उन्होंने अपनी पोस्ट में महिला बिग बैश लीग (WBBL) के आधिकारिक अकाउंट को भी टैग किया था।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाया को तत्काल प्रभाव से कम्युनिटी और प्रीमियर क्रिकेट खेलने के लिए पात्र माना है। हालांकि, यह मंजूरी अपने आप में किसी टीम में चयन की गारंटी नहीं है। उन्हें क्लब स्तर पर प्रदर्शन के जरिए आगे के अवसर हासिल करने होंगे।

अनाया बांगर ने दिया जवाब

कैप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अनाया ने कहा कि इस मुद्दे पर आपत्ति जताने वाले लोगों को पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उन्हें वास्तव में पहले इस विषय के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए।'

अनाया ने आगे कहा, 'मैंने पहले ही यह जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है कि मुझे कोई अनुचित फायदा नहीं है और मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से तय किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रही हूं।'

मार्च 2027 से एलीट महिला क्रिकेट का रास्ता

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियमों के मुताबिक, अनाया मार्च 2027 से एलीट महिला क्रिकेट में खेलने के लिए पात्र हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें कम से कम 12 लगातार महीनों तक निर्धारित सीमा के भीतर सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तर बनाए रखना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह सीमा 10 nmol/L है।

फिलहाल उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी और प्रीमियर क्रिकेट खेलने की अनुमति है। WBBL जैसे एलीट स्तर के अवसरों के लिए उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।

ICC और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियम अलग

इस मामले ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की क्रिकेट में भागीदारी को लेकर अलग-अलग नीतियों को भी चर्चा में ला दिया है। ICC की नीति के तहत पुरुष यौवन (male puberty) से गुजर चुकी ट्रांसजेंडर महिलाएं एलीट अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सकतीं।

वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया घरेलू क्रिकेट के लिए अपनी अलग नीति लागू करता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन स्तर की निगरानी भी शामिल है।

WBBL में खेलने के लिए क्लब क्रिकेट से शुरुआत

अनाया बांगर अब ऑस्ट्रेलिया में एक स्थानीय क्लब तलाश रही हैं, जहां से वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी उन्हें पात्रता का रास्ता देती है, लेकिन किसी एलीट टीम या WBBL में जगह मिलने की गारंटी नहीं देती।

मारिजाने कैप की टिप्पणी और अनाया के जवाब के बाद यह मामला एक बार फिर क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी, पात्रता और प्रतिस्पर्धात्मक समानता को लेकर बहस के केंद्र में आ गया है।