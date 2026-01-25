मेलबर्न : दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज और महिला वर्ग की शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

अल्काराज ने टॉमी पॉल को 7-6 (6), 6-4, 7-5 से हराकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की राह में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इस मैच में अल्काराज ने कोई डबल-फॉल्ट नहीं किया, अपनी पहली सर्विस का 70% सही स्थान पर इस्तेमाल किया और उसमें से 79% अंक अपने नाम किए। दूसरी सर्विस पर भी उन्होंने 68% अंक हासिल किए। मैच के बाद अल्काराज ने कहा, 'यह कड़ा मैच था और सीधे सेटों में जीत हासिल करके मैं बहुत खुश हूं। मेलबर्न पार्क में अपने पहले चार मैचों में मैंने जिस तरह सर्विस की, उससे मैं खुद काफी प्रभावित हूं।'

महिला वर्ग में, सबालेंका ने कनाडा की नंबर 17 खिलाड़ी विक्टोरिया एमबोको को 6-1, 7-6 (1) से हराया। पहले सेट में सबालेंका का दबदबा रहा, लेकिन दूसरे सेट में एमबोको ने अच्छा खेल दिखाया और मैच टाईब्रेक तक गया। सबालेंका ने टाईब्रेक में दबदबा बनाए रखा और जीत दर्ज की।

27 वर्षीय सबालेंका ने मैच के बाद कहा, 'वह इतनी कम उम्र में अद्भुत खिलाड़ी है। इन युवा खिलाड़ियों को टूर पर आगे बढ़ते देखना अविश्वसनीय है। उसने मेरे सामने कड़ी चुनौती पेश की। मुझे खुशी है कि मैं मैच जीतने में सफल रही।' सबालेंका ने 2023 और 2024 में ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और पिछले साल मैडिसन कीज़ के खिलाफ उपविजेता रहीं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी ओपन में भी दो खिताब अपने नाम किए हैं।

अल्काराज अब क्वार्टर फाइनल में स्थानीय पसंदीदा एलेक्स डी मिनौर या नंबर 10 एलेक्जेंडर बुब्लिक से भिड़ेंगे, जबकि सबालेंका अगले राउंड में अपनी शानदार लय बनाए रखने की कोशिश करेंगी।