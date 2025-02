मुंबई (महाराष्ट्र) : पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय मांजरेकर ने राष्ट्रीय सीनियर टीम के लिए स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) के पहले नेट सत्र को याद करते हुए थ्रोडाउन विशेषज्ञों के खिलाफ उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को याद किया, जिसने कोच रवि शास्त्री को आश्चर्यचकित कर दिया था। बांगड़, जिन्होंने 2010 के दशक में भारतीय कोचिंग सेट-अप के साथ कई कार्यकाल निभाए थे, स्टार स्पोर्ट्स द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में बोल रहे थे।



स्टार स्पोर्ट्स के एक वीडियो में बांगड़ ने कहा कि शुभमन गिल की पहली झलक हमने भारत के लिए उनके पहले नेट सत्र के दौरान देखी थी, भारत में एक परंपरा है कि नेट्स सत्र के दौरान, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको थ्रोडाउन विशेषज्ञों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जो वास्तव में तेज गेंदबाजी करते हैं। यह एक तरह का स्क्रीन टेस्ट होता है। शुभमन ने इस दौरान ऐसे पटाखे (अविश्वसनीय शॉट्स) बजाए कि। रवि शास्त्री भी वहीं थे। उन्होंने देखा और बोले हमें एक तैयार खिलाड़ी मिल गया। बता दें कि अंडर-19 विश्व कप 2018 में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद गिल ने साल 2019 में टीम इंडिया के लिए डैब्यू किया था। विश्व कप में वह 6 मैचों में 372 रन के साथ 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने थे।

#SanjayBangar recalls @ShubmanGill first net session, leaving a lasting impression on the coaches.



