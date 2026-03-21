स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Irfan Pathan का मानना है कि Rinku Singh की फॉर्म IPL 2026 में Kolkata Knight Riders (KKR) के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। उन्होंने कहा कि 2023 के शानदार सीजन के बाद रिंकू के प्रदर्शन में गिरावट आई है और उन्हें मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाना होगा।

2023 के बाद गिरा प्रदर्शन

इरफान पठान ने कहा कि रिंकू सिंह का 2023 IPL सीजन शानदार रहा था, जिसमें उन्होंने लगभग 400-450 रन 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। लेकिन उसके बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट आई। हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और जो मौके मिले, उनका वह पूरा फायदा नहीं उठा पाए।

रिंकू ने IPL 2023 में 14 पारियों में 474 रन बनाए थे, उनका औसत 59.25 और स्ट्राइक रेट 149.52 रहा था, जिसमें चार अर्धशतक शामिल थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने 22 पारियों में सिर्फ 374 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 23.37 रहा और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 38* रहा।

वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म पर भी चिंता

इरफान पठान ने स्पिनर Varun Chakravarthy की फॉर्म को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में वरुण ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बाद में उनका प्रदर्शन गिर गया। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 4 मैच में 9 विकेट लिए, लेकिन सुपर-8 से फाइनल तक 5 मैच में सिर्फ 5 विकेट ही ले पाए और उनका इकॉनमी रेट भी बढ़ गया।

वरुण की वापसी को लेकर जताया भरोसा

इरफान पठान ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती वरुण का आत्मविश्वास वापस लाना होगा। उन्होंने कहा कि कोलकाता में खेलने का माहौल अलग होता है और वरुण का इस मैदान पर रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसलिए वह IPL 2026 में वापसी कर सकते हैं।

KKR के लिए दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म अहम

IPL 2026 में KKR को अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म बेहद अहम होगी। टीम को इन दोनों खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।