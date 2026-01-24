स्पोर्ट्स डेस्क : IND vs NZ दूसरे टी20 रायपुर में सिर्फ बल्ले और बॉल की नहीं, बल्कि रोमांस की भी भारी बारिश हुई। मैच के दौरान भारतीय दर्शक सिर्फ क्रिकेट देखने नहीं आए, बल्कि प्यार के लाइव स्टेज का भी गवाह बने।

कल क्रिकेट नहीं प्यार का मैच चल रहा था



कल इंडिया vs न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड की लड़की को भारतीय लड़के ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर दिया



अब लगता है लोग मैच देखने कम आते हैं लव स्टोरी बनाने ज्यादा जाते है



लड़का तो रिंग पहना दिया ....See more pic.twitter.com/kEWvKvZZ9t — Radhika Podcast 2.0🎙️ (@RADHIKA_INF) January 24, 2026

घुटनों पर बैठकर किया प्रपोजल

मंच पर रोमांच तब बढ़ा जब भारतीय लड़के ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर न्यूजीलैंड की लड़की को प्रपोज कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों और चीयरिंग से गूंज उठा। लड़की ने हां कहते ही लड़के के हाथ में रिंग पहनाई।

क्रिकेट फैंस बने रोमांटिक गवाह

सोशल मीडिया पर इस लव स्टोरी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब स्टेडियम सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं, बल्कि प्यार की कहानियां बनाने के लिए भी जाएंगे।

बहुत आगे हो यार वीडियो download कर के पोस्ट बना रहे थे इधर आप आगे निकल ली 🤣 pic.twitter.com/O8nhNKjUbI — Lucknow Vibes 2.0💛 (@KaramD_2) January 24, 2026

फैन्स का मज़ेदार रिएक्शन

कुछ फैंस मजाक में कह रहे हैं कि अगली बार स्टेडियम टिकट “क्रिकेट + रोमांस” के लिए बनेंगे। सच में, कल का मैच क्रिकेट फील्ड पर लव मैच साबित हुआ!