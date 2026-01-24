स्पोर्ट्स डेस्क : IND vs NZ दूसरे टी20 रायपुर में सिर्फ बल्ले और बॉल की नहीं, बल्कि रोमांस की भी भारी बारिश हुई। मैच के दौरान भारतीय दर्शक सिर्फ क्रिकेट देखने नहीं आए, बल्कि प्यार के लाइव स्टेज का भी गवाह बने।
घुटनों पर बैठकर किया प्रपोजल
मंच पर रोमांच तब बढ़ा जब भारतीय लड़के ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर न्यूजीलैंड की लड़की को प्रपोज कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों और चीयरिंग से गूंज उठा। लड़की ने हां कहते ही लड़के के हाथ में रिंग पहनाई।
क्रिकेट फैंस बने रोमांटिक गवाह
सोशल मीडिया पर इस लव स्टोरी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब स्टेडियम सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं, बल्कि प्यार की कहानियां बनाने के लिए भी जाएंगे।
फैन्स का मज़ेदार रिएक्शन
कुछ फैंस मजाक में कह रहे हैं कि अगली बार स्टेडियम टिकट “क्रिकेट + रोमांस” के लिए बनेंगे। सच में, कल का मैच क्रिकेट फील्ड पर लव मैच साबित हुआ!