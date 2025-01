खेल डैस्क : शैफाली वर्मा ने सीनियर महिला वन-डे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में बंगाल के खिलाफ 115 गेंदों पर 197 रनों की सनसनीखेज पारी खेली लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम को हार झेलनी पड़ी। टीम इंडिया से बाहर चल रही शैफाली ने फिर से निडर बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट्स लगाए। उनकी कप्तानी पारी की बदौलत हरियाणा ने 50 ओवर में 390 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि बंगाल ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। लेकिन शैफाली की 11 छक्के और 22 चौकों से सजी पारी पूरा दिन चर्चा में रही। शैफाली को वनडे में खराब प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर कर दिया गया था। घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ वह तीन पारियों में सिर्फ 56 रन ही बना सकी थी।

