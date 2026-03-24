स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले Royal Challengers Bengaluru ने एक बेहद भावुक और सराहनीय पहल की घोषणा की है। बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में होने वाले हर मैच के दौरान 11 सीटें स्थायी रूप से खाली रखी जाएंगी, जो पिछले साल हुई दुखद भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रशंसकों को श्रद्धांजलि होगी। यह कदम न सिर्फ खेल जगत में संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि फैंस के प्रति फ्रेंचाइज़ी के सम्मान को भी दर्शाता है। इस फैसले ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू लिया है। बेंगलुरु में IPL की वापसी कई महीनों की जांच और मंजूरी के बाद हो रही है। पहला मैच 28 मार्च को Sunrisers Hyderabad के खिलाफ खेला जाएगा।

11 सीटों के जरिए दी जाएगी भावभीनी श्रद्धांजलि

RCB ने यह तय किया है कि स्टेडियम में 11 सीटें हर मैच में खाली रहेंगी। यह उन 11 लोगों की याद में किया जा रहा है, जिन्होंने 4 जून को टीम के पहले IPL खिताब के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में अपनी जान गंवाई थी। यह पहल दुनिया के बड़े खेल आयोजनों में दी जाने वाली श्रद्धांजलियों से प्रेरित है, जैसे हिल्सबोरो स्मारक, जहां पीड़ितों को इसी तरह सम्मान दिया जाता है।

खिलाड़ियों की जर्सी में भी दिखेगा सम्मान

सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी भी इस श्रद्धांजलि का हिस्सा बनेंगे। सभी खिलाड़ी अभ्यास सत्रों में 11 नंबर की जर्सी पहनेंगे। यह प्रतीकात्मक कदम टीम और फैंस के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा। इससे यह संदेश जाएगा कि टीम अपने समर्थकों को कभी नहीं भूलती।

स्टेडियम में बनेगा स्मारक स्थल

RCB प्रबंधन ने यह भी घोषणा की है कि स्टेडियम के अंदर एक स्मारक पट्टिका लगाई जाएगी। यह प्रवेश द्वार के पास स्थापित होगी, फैंस के लिए एक शांत और सम्मानजनक जगह होगी, यहां लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। यह कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को याद रखने और उनसे सीख लेने का प्रतीक भी होगा।

RCB अधिकारियों ने दी जानकारी

इस पहल की जानकारी RCB के CEO राजेश मेनन और क्रिकेट निदेशक मो बाबत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा के प्रति एक मजबूत संदेश भी है।

सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव

इस दुखद घटना के बाद सुरक्षा को लेकर कई बड़े सुधार किए गए हैं। 300 से ज्यादा कैमरों वाला AI-आधारित CCTV सिस्टम, भीड़ बढ़ने पर रियल-टाइम अलर्ट की सुविधा, स्टेडियम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का नया प्लान Karnataka State Cricket Association और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन व्यवस्थाओं को लागू किया गया है।