हरारे : जिम्बाब्वे क्रिकेट ने घोषणा की है कि वे सितंबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेंगे। यह एक दशक से भी ज्यादा समय में ऑस्ट्रेलिया का इस देश का पहला वनडे दौरा होगा। पिछली बार जब ये दोनों टीमें इस फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की धरती पर आमने-सामने हुई थीं, तो वह अगस्त/सितंबर 2014 में हुई एक त्रिकोणीय सीरीज के दौरान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था।

यह सीरीज 15 सितंबर को शुरू होगी, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 18 और 20 सितंबर को खेला जाएगा। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। यह सीरीज आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की तैयारी के लिए जिम्बाब्वे के लिए एक अहम हिस्सा है। इस विश्व कप की सह-मेजबानी जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया मिलकर करेंगे।

जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने कहा कि यह दौरा टीम के लिए एक अहम मोड़ पर आया है। उन्होंने कहा, 'हमें ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे में फिर से स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज होने की उम्मीद है। इस स्तर के मैच हमारी टीम के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 नजदीक आ रहा है, ऐसे में यह दौरा हमें अपनी तैयारियों को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका देता है। हम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह हमारे प्रशंसकों के लिए भी एक शानदार मौका है कि वे अपने घर पर ही विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लुत्फ उठा सकें। हमें उम्मीद है कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हमें अपने प्रशंसकों का जोरदार समर्थन मिलेगा।' हाल के दिनों में जिम्बाब्वे ने लगातार ऑस्ट्रेलियाई टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। सबसे ताजा उदाहरण इसी साल फरवरी में हुए टी20 विश्व कप का है, जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम को 23 रनों से हरा दिया था। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज से ही शर्मनाक तरीके से बाहर होना पड़ा था।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 50 ओवरों की टीम को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2022 में टाउन्सविले में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट से हार गया था। हालांकि यह उस सीरीज का आखिरी मैच था, जिसे मेजबान टीम (जिम्बाब्वे) ने 2-1 से जीता था। जिम्बाब्वे के लिए ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा भारत के खिलाफ अपने देश में खेली जाने वाली तीन T20 मैचों की सीरीज के बाद होगा। इसके अलावा जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे की टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा भी करेगी।

ऑस्ट्रेलिया के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल (सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में)

पहला वनडे - 15 सितंबर

दूसरा वनडे - 18 सितंबर

तीसरा वनडे - 20 सितंबर