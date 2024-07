हरारे : जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सोमवार को टी20 विश्व कप 2024 चैंपियन भारत के खिलाफ अपनी आगामी सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी। 5 मैचों की टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे ने अपने सीनियर खिलाड़ियों का आराम दिया है ऐसे में टीम में कुछ नए चेहरे दिखेंगे। जिम्बाब्वे टीम में बेल्जियम में जन्मे अंतुम नकवी इस समय चर्चा में हैं। उन्होंने टी20 प्रारूप में 146.80 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत 72 तो लिस्ट-ए क्रिकेट में 73.42 है।

जिम्बाब्वे हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन अब नए मुख्य कोच जस्टिन सैमन्स के तहत टीम एक बार फिर से तैयार है। 38 साल के सिकंदर रज़ा टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। रजा 86 मैच खेल चुके हैं जबकि 29 वर्षीय ल्यूक जोंगवे 63 मैच खेल चुके हैं। वहीं, रिचर्ड नगारावा और ब्लेसिंग मुजरबानी क्रमशः 52 और 51 टी20ई मैच खेल चुके हैं।

Zimbabwe include Naqvi in squad for T20I series against India



Details 🔽https://t.co/MYR4waitsL pic.twitter.com/6pIg6AYy12