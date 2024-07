खेल डैस्क : भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह ने सोमवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले अंतरराष्ट्रीय शतक पर भारत के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। अभिषेक ने जिमबाब्वे के खिलाफ अपने दूसरे ही टी20 में 46 गेंदों पर शतक जड़ा था। इससे भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 234 रन बनाए थे। जवाब में जिमबाब्वे की टीम 134 रन ही बना पाई जिससे भारत 100 रन से तो मैच जीता ही साथ ही साथ सीरीज भी 1-1 की बराबरी पर ले आए।



बहरहाल, युवराज ने एक्स पर लिखा- रोम एक दिन में नहीं बना था! आपके पहले अंतर्राष्ट्रीय 100 की यात्रा पर @IamAbiSharma4 को बधाई! अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।

Rome wasn't built in a day!



Congratulations @IamAbhiSharma4 on the journey to your first International 100! Many more to come 👊💯 #AbhishekSharma #INDvsZIM pic.twitter.com/7qfZJTiqOd