खेल डैस्क : विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने धमाल मचाते हुए 6 विकेट खोकर 254 रन जड़ दिए। इंडिया चैंपियंस की ओर से रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह, युसूफ पठान और इरफान पठान अर्धशतक जड़ने में सफल रहे। इंडिया चैंपियंस की पारी का मुख्य आकर्षण कप्तान युवराज सिंह भी रहे। दर्शकों को यहां विंटेज युवराज देखने को मिला जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 28 गेंदों पर 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 59 रन जड़ दिए।

