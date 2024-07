स्पोर्ट्स डेस्क : बेंगलुरु में एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में राहुल द्रविड़ का युवा क्रिकेटरों ने हीरो की तरह स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्रिकेट अकादमी में युवा प्रतिभाओं और कोचिंग स्टाफ ने पूर्व भारतीय कोच द्रविड़ को ट्रिब्यूट दी। छात्रों ने अपने बल्ले उठाए और अकादमी के कोचिंग स्टाफ ने द्रविड़ का जोरदार स्वागत किया। विश्व कप विजेता कोच ने खुशी-खुशी सभी से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से स्वागत किए जाने पर मुस्कुराते हुए नजर आए। द्रविड़ का मार्गदर्शन और अथक उत्साह भारत को 2024 का टी20 विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण था।

राहुल द्रविड़ ने 1996 में अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया और 2012 तक भारत के लिए खेले, लेकिन विश्व कप जीतना उनके लिए एक सपना था। उन्होंने कोच के रूप में उस सपने को पूरा किया, जो भारतीय टीम के लिए उनके आखिरी कार्यकाल का भी हिस्सा था। कप्तान के रूप में 2007 विश्व कप और कोच के रूप में 2023 विश्व कप के दिल टूटने के बाद, द्रविड़ ने विश्व कप खिताब अपने नाम करके एक सुखद अंत किया।

Rahul Dravid receiving a hero's welcome and a guard of honour from young kids at a cricket academy in Bengaluru.



