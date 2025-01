सेंचुरियन : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर ने प्रोटियाज ड्रेसिंग रूम में वापसी की और सेंचुरियन में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में बारिश के कारण व्यवधान के दौरान टीम के साथ फुटबॉल के एक छोटे से खेल का आनंद लिया। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एबी का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने पूर्व टीम साथी एडेन मार्कराम, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को जानसन सहित अन्य खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। सीएसए ने पोस्ट किया कि प्रोटियाज लीजेंड के साथ अच्छी किक-अबाउट जैसा कुछ नहीं। एबी लोगों का साथ देने आए, क्योंकि वे हाल ही में टेस्ट मैच #WozaNawe #BePartOfIt #SAvPAK के दौरान बारिश का इंतजार कर रहे थे।

