मेलबर्न : दुनिया की नंबर 1 आर्यना सबालेंका ने मंगलवार को मेलबर्न में तेज गर्मी को नजरअंदाज करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वाटर्र फाइनल में टीनएजर इवा जोविक को हरा दिया। सबालेंका ने 2023 और 2024 में मेलबर्न पार्क में जीता अपना टाइटल वापस पाने की तरफ एक और कदम बढ़ाया। टूर्नामेंट के पहले हफ़्ते में कुछ पल ऐसे भी थे जब सबालेंका का फॉर्म ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने 18 साल की जोविक पर 89 मिनट में 6-3, 6-0 से जीत हासिल करते हुए तेज और शांत खेल दिखाया।

सेमीफाइनल में सबालेंका का एलिना स्वितोलिना से मुकाबला होगा जो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। सबालेंका ने जीत के बाद नरमी से कहा, 'यह एक मुश्किल मैच था। स्कोर मत देखो, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था।' 'मैं जीत से बहुत खुश हूं।' मंगलवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान था और मैच शुरू होने तक यह 35 डिग्री तक पहुंच गया था। रॉड लेवर एरिना में अभी भी छत बंद नहीं हुई थी, सबालेंका की हैवी बॉल स्ट्राइकिंग ने जोविक पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। बेलारूसी खिलाड़ी ने 31 विनर्स और सात एसेस के साथ मैच खत्म किया।

इस बीच में 12वीं सीड एलिना स्वितोलिना को नंबर 3 सीड कोको गॉफ को 6-1, 6-2 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला 10 सीधे मैचों तक बढ़ाने में सिफर् 59 मिनट लगे। वह अपने करियर के चौथे ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार पहुंची हैं। पिछले सितंबर में, स्वितोलिना ने 'ठीक होने और रिचार्ज होने' की जरूरत बताते हुए 2025 सीज़न जल्दी खत्म कर दिया था। 31 साल की खिलाड़ी ने वापसी पर शानदार शुरुआत की है।

उन्होंने साल की शुरुआत में ऑकलैंड में अपना 19वां करियर खिताब जीता और अब वह अपने करियर की तीसरी सबसे लंबी टूर-लेवल जीत की लय में हैं। (2017 में, उन्होंने लगातार 15 मैच जीते थे, और 2025 में उन्होंने लगातार 11 मैच जीते थे।) दरअसल स्वितोलिना ने 2026 में अब तक सिर्फ एक सेट हारा है - ऑकलैंड क्वाटर्रफाइनल में सोनाय काटर्ल से। स्वितोलिना तीसरे सेट में काटर्ल से 5-3 से पीछे थीं, लेकिन 6-4, 6-7(2), 7-6(5) से जीत हासिल की। अब यह पक्का है कि वह अगले सोमवार की रैंकिंग में अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार टॉप 10 में लौटेंगी।

गॉफ पर स्वितोलिना की जीत उनके करियर की 24वीं टॉप 5 जीत है। इनमें से चार ग्रैंड स्लैम में आई हैं, सभी मैटरनिटी लीव से वापसी के बाद। उन्होंने गॉफ के साथ अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 2-2 से बराबर कर लिया है जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2-0 शामिल है, जहां उन्होंने 2021 के दूसरे राउंड में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-4, 6-3 से हराया था। गॉफ की इस सीरीज में दोनों जीत 2024 में आईं, ऑकलैंड फाइनल और यूएस ओपन के तीसरे राउंड में - दोनों बार एक सेट हारने के बाद।