नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने युवा बल्लेबाज समीर रिजवी की जमकर तारीफ की है। बुधवार को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के अपने पहले मैच में रिजवी ने 47 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स (DC) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ छह विकेट से शानदार जीत दिलाई।

पिछले साल DC के साथ मेंटर के तौर पर काम करने वाले पीटरसन ने बताया कि उन्होंने पिछले सीजन में रिजवी को बहुत करीब से देखा था और इस भारतीय बल्लेबाज के हुनर ​​से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने DC मैनेजमेंट से गुजारिश की कि वे रिजवी का साथ देते रहें और वह मैच जिताने वाली पारियां खेलकर इसका बदला चुकाएंगे।

पीटरसन ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'उन्होंने हालात के हिसाब से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने पिछले सीजन में समीर के साथ काफी समय बिताया था और उन्हें बहुत करीब से देखा था। उन्होंने एक वार्म-अप मैच में शतक भी बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से टूर्नामेंट के पहले हाफ में उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। हालांकि जब सीजन के बाद के हिस्से में उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। हर किसी ने उनकी तरफ देखा और कहा, 'यह लड़का एक जबरदस्त खिलाड़ी है, और हमें शायद कुछ समय तक इस पर भरोसा बनाए रखना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'जब आप किसी युवा खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं, तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वह खिलाड़ी आपके भरोसे पर खरा उतरेगा, और उसने इस मैच में ठीक वैसा ही किया है। उसने दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब आप किसी बड़े मैच में, खासकर IPL के पहले मैच में अपनी टीम को जीत दिलाते हैं तो ऐसे हालात में जब माहौल काफी तनावपूर्ण हो, हर किसी की नजर आप पर हो, और आप शुरुआती 11 खिलाड़ियों में शामिल न हों तो उस मैच को जीतने का एहसास, किसी हाई-स्कोरिंग मैच में सिर्फ शतक बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है।'

पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के कोच के उस फैसले का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर से पहले ट्रिस्टन स्टब्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। इंग्लैंड के इस पूर्व ओपनर के मुताबिक मिलर एक 'फिनिशर' के तौर पर सबसे ज़्यादा असरदार साबित होते हैं, जबकि स्टब्स टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी) दबाव को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'यह कोई बहुत मुश्किल फ़ैसला नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स नंबर तीन पर टेस्ट बैटर हैं। आपको ऐसे किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है जो नई गेंद का सामना कर सके, जिसका डिफेंस सचमुच मजबूत हो, और जो दबाव झेल सके। डेविड मिलर एक व्हाइट-बॉल खिलाड़ी, एक फिनिशर, और ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्हें आप मैच के उस मोड़ पर बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहेंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स जैसा एक खिलाड़ी है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला हो। लेकिन जब आप 20 रन पर चार विकेट गंवा चुके हों और आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच चुनने का विकल्प हो, तो आप किसे बल्लेबाजी के लिए भेजेंगे? आप ट्रिस्टन स्टब्स को ही भेजेंगे।'