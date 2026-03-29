स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने नाबाद 69 रन की पारी खेलकर टीम को आसान जीत दिलाई। इस पारी के बाद एक बार फिर उनकी फॉर्म और फिटनेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी वह दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कई शतक लगा चुके हैं।

अंबाती रायडू ने दिया बड़ा बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायडू का मानना है कि कोहली के अंदर अभी भी 5 से 6 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है। उन्होंने कहा कि कोहली की फिटनेस आज भी शानदार है और वह अभी खत्म नहीं हुए हैं। रायडू के अनुसार कोहली का बेस्ट अभी आना बाकी है और IPL में जो दिख रहा है वह सिर्फ एक ट्रेलर है।

टेस्ट क्रिकेट में वापसी और कप्तानी की सलाह

अंबाती रायडू ने यह भी कहा कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि Board of Control for Cricket in India को कोहली को फिर से टेस्ट कप्तान बनाना चाहिए और उनकी जगह मौजूदा कप्तान Shubman Gill को हटाने पर भी विचार करना चाहिए। रायडू का मानना है कि कप्तानी का नया चैलेंज कोहली को फिर से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित कर सकता है।

कोहली का टेस्ट करियर और रिकॉर्ड

विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन के आंकड़े से सिर्फ 770 रन दूर रह गए थे। उन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिससे फैंस काफी हैरान रह गए थे।

कप्तान के रूप में शानदार रिकॉर्ड

कप्तान के तौर पर विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना, 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती और टीम को पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंचाया। रायडू का मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना कोहली के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन सकता है।

क्या फिर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कोहली?

हालांकि, विराट कोहली पहले ही कह चुके हैं कि वह अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म को देखकर फैंस और एक्सपर्ट लगातार उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोहली दोबारा टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हैं या नहीं।