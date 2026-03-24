अहमदाबाद (गुजरात) : गुजरात टाइटन्स (GT) के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने कहा कि वह अपना मशहूर 'मोंगूस बैट' टीम के फिनिशर राहुल तेवतिया को देंगे क्योंकि वह एक जबरदस्त पावर-हिटर हैं। हेडन 'शुभारंभ 2026' में बोल रहे थे। यह अहमदाबाद में सोमवार को हुई एक खास शाम थी जिसमें पूरी टीम, फ्रेंचाइजी के मालिक, पार्टनर और फैंस एक साथ जमा हुए थे।

यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अपने 'मोंगूस बैट' से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इस बैट की खासियत यह है कि इसका हैंडल लंबा और ब्लेड छोटा होता है जिससे बैट की स्पीड और शॉट की ताकत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका 'स्वीट स्पॉट' (बैट का वह हिस्सा जहां गेंद लगने पर सबसे जोरदार शॉट लगता है) मोटा और बड़ा होता है, और इसके किनारे भी मोटे होते हैं, जो T20 क्रिकेट में बैटिंग करते समय इसे बेहद फायदेमंद बनाते हैं।

इस बैट से खेली गई अपनी एक पारी में हेडन ने 2010 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जानी जाती थी) के खिलाफ सिर्फ 43 गेंदों में 93 रन ठोक दिए थे। उनकी इस पारी में 9 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस इवेंट के दौरान बोलते हुए हेडन ने कहा, 'अगर मुझे GT के किसी खिलाड़ी को अपना 'मोंगूस बैट' देना हो, तो मैं राहुल तेवतिया को ही दूंगा। उनके पास वह ताकत है। वह इस लंबे बैट से बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं। T20 क्रिकेट में जीत-हार का अंतर सिर्फ 5 या 10 रनों का होता है, इसलिए पारी की शुरुआत और आखिर, दोनों समय ऐसी जबरदस्त ताकत का होना बहुत जरूरी है। तुम्हें यह बैट जरूर मिलेगा, दोस्त।'

तेवतिया ने GT के लिए एक फिनिशर के तौर पर चार सीजन खेलते हुए ज्यादातर निचले क्रम में बैटिंग की है। उन्होंने 43 पारियों में कुल 591 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 22.73 रहा है। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा रहा है और उनका सबसे बड़ा स्कोर 43* (नाबाद) है।

आईपीएल 2026 के लिए गुजरात टाइटंस की पूरी टीम :

शुबमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, अरशद खान, निशांत सिंधु, ल्यूक वुड (75 लाख रुपए) पृथ्वी राज यारा (30 लाख रुपए), टॉम बैंटन (2 करोड़ रुपए), जेसन होल्डर (7 करोड़ रुपए), अशोक शर्मा (90 लाख रुपए)।

