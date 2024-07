खेल डैस्क : हार्दिक और पांड्या और सर्बियाई मॉडल नताशा स्टेनोविक के बीच विवाहिता संबंधों के खराब होने का एक बार फिर से हवा लग गई है। टीम इंडिया के ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या जब मुंबई में टी20 विश्व कप की विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के बाद अपने घर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में बेटा ही हाजिर था। हार्दिक ने जब अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था तो वह मैच के बाद पत्नी नताशा को लेकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खूब घूमे थे और जश्न मनाया था। लेकिन अब जब हार्दिक टी20 विश्व कप जीतकर वापस आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए इस बार पत्नी नताशा मौजूद नहीं थी।

My #1! Everything I do, I do for you ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/g7KUzKgbAz