स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह एक टॉक शो के दौरान भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल को कार्टून कहते हुए नजर आई। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के रोहित शर्मा इस समय परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और इस दौरान रोहित और रितिका को हरभजन सिंह और गीता बसरा द्वारा होस्ट किए जा रहे टॉक शो 'हू इज द बॉस' में देखा गया।

एपिसोड में, हरभजन ने रोहित से कुछ भारतीय क्रिकेटरों का सिर्फ एक शब्द में वर्णन करने के लिए कहा। इस दौरान रोहित ने कपित देव को फिटनेस, युवराज सिंह को सुपर लेजी, सूर्यकुमार याद को मेवरिक और शिखर धवन को जट्टा कहा। लेकिन जब युजवेंद्र चहल का नाम लिया गया तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रोहित के जवाब से पहले रितिका ने चुटकी लेते हुए उन्हें कार्टून कह डाला। रितिका के चहल को कार्टून कहने वाला क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन चहल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Rohit Sharma's wife called Yuzvendra Chahal a cartoon. Is this the way she respects an indian player?



Imagine if Anushka Sharma calls an Indian player a cartoon like this? pic.twitter.com/z962NpiCqa