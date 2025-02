मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने बैकयार्ड क्रिकेट खेलते समय घटी एक घटना के बारे में अपने फैंस को बताया है। मार्श ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवॉर्ड्स 2025 के दौरान बोल रहे थे। क्रिकेट.कॉम.एयू के एक वीडियो में बोलते हुए मार्श ने खुलासा किया कि वह हाल ही में अपने चार वर्षीय भतीजे के साथ पिछवाड़े क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने बुमराह के एक्शन का उपयोग करके गेंदबाजी की, जिससे मार्श का "बुरा सपना" जारी रहा। मार्श ने मजाकिया अंदाज में याद करते हुए कहा कि मेरा छोटा भतीजा टेड, वह चार साल का है, हमने पिछले दिनों बैकयार्ड में क्रिकेट खेला था। वह बुमराह के एक्शन के साथ आया और बुरा सपना जारी रहा।

"The nightmare continued"



Mitch Marsh on fire again at the #AusCricketAwards 😂 pic.twitter.com/KPBNSS1Urs