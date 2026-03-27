नई दिल्ली : पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाइनल में चूकने के बाद शशांक सिंह को पूरा भरोसा है कि पंजाब किंग्स इस सत्र में 31 मई को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतेगी। पंजाब किंग्स एक दशक के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पहुंची थी लेकिन टीम खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से छह रन से हारकर मौका चूक गई।

शशांक ने कहा, 'मुझे पता है कि 31 मई को हम चिन्नास्वामी में खेलेंगे और कप जीतेंगे। यह सिर्फ एक अहसास नहीं है, बल्कि मुझे यह पक्का पता है कि ऐसा जरूर होगा। यह खुद पर और टीम पर भरोसा है। हर किसी की एक ही सोच है। हर कोई आत्मविश्वास से भरा है।' पंजाब किंग्स का पिछला सत्र शानदार रहा था जिसमें उन्होंने 14 मैच में नौ जीत के साथ लीग चरण में शीर्ष स्थान हासिल किया था और फिर दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। जब उनसे पूछा गया कि वे पिछले साल के प्रदर्शन को दोहराने की क्या योजना बना रहे हैं तो शशांक ने 'जियोस्टार प्रेस रूम' में कहा, 'हम एक बार में एक मैच पर ही ध्यान लगाएंगे क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य ट्रॉफी जीतना है।'

उन्होंने कहा, 'अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम पिछले साल फाइनल में पहुंचे थे तो हम पर बहुत अधिक दबाव आ जाएगा। इसलिए फिलहाल हमारा लक्ष्य गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले अपने पहले मैच की तैयारी करना है। इसके बाद हमारा लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच पर जीत दर्ज करना है।' श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली पंजाब किंग्स ने 2025 की टीम से 21 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है और खिलाड़ियों के 'कोर सेट' को कायम रखा है।