कटक : भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने पुष्टि की कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने दाहिने घुटने के दर्द से उबर चुके हैं और रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ यहां दूसरे वनडे में खेलने के लिए फिट हैं। कोटक ने दूसरे मैच की पूर्व संध्या पर यहां पत्रकारों से कहा कि विराट कोहली खेलने के लिए फिट हैं। वह अभ्यास के लिए आए हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और पिछले मैच के अर्धशतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर में से किसे अंतिम एकादश से बाहर किया जाएगा। कोटक ने कहा कि यह कप्तान (रोहित शर्मा) और कोच (गौतम गंभीर) का फैसला है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा की खराब फॉर्म पर कहा कि यह महज एक ‘खराब दौर' है।

The Trademark Shot of Virat Kohli - Cover Drive 🐐🔥 pic.twitter.com/pSJXtJnwQ8



विराट कोहली जब से खराब फार्म से जूझ रहे हैं, क्रिकेट दिग्गज उन्हें तरह तरह की सलाह दे रहे हैं। बीते दिनों पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा था कि कोहली जैसे बल्लेबाज के लिए पिछली 9 पारियों में 8 बार गेंद का किनारा लगकर आऊट होना चिंता जाहिर कर रहा है। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की सफलता के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव और बल्लेबाजी कौशल महत्वपूर्ण होगा, प्रशंसकों से हालिया संघर्षों से वापसी करने और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता पर भरोसा करने का आग्रह किया। वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को फॉर्म वापस पाने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए।

Virat Kohli in today's practice session at Barabati stadium in Cuttack 🔥 pic.twitter.com/hHImhsnkUP