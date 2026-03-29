स्पोर्ट्स डेस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की। 201 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने आक्रामक बल्लेबाजी की और मैच 26 गेंद पहले ही जीत लिया। इस जीत के बाद स्टेडियम का माहौल और भी खास हो गया जब विराट कोहली ने स्टैंड्स की ओर देखकर पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
कोहली का खास अंदाज, वायरल हुआ वीडियो
मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने स्टैंड्स की तरफ देखा, जहां अनुष्का शर्मा मौजूद थीं, और उन्हें फ्लाइंग किस दिया। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार चीयर किया। यह पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस को कोहली का यह अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी।
SRH ने बनाए 201 रन
इससे पहले मैच में SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/9 का बड़ा स्कोर बनाया। कप्तान ईशान किशन ने 38 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं, अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों में 43 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाया। RCB की ओर से जैकब डफी ने 3/22 और रोमारियो शेफर्ड ने 3/54 विकेट लिए।
RCB की दमदार बल्लेबाजी
लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB की टीम ने आक्रामक शुरुआत की। देवदत्त पादिकल ने 26 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेली और 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। रजत पाटीदार ने 12 गेंदों में 31 रन बनाकर मैच जल्दी खत्म कर दिया।
कोहली का 64वां IPL अर्धशतक
विराट कोहली ने इस मैच में अपना 64वां IPL अर्धशतक लगाया और शानदार फॉर्म का संकेत दिया। उन्होंने अपनी पारी में क्लासिक शॉट्स लगाए और मैच को अंत तक संभालकर रखा। लंबे समय बाद T20 क्रिकेट में वापसी कर रहे कोहली ने दिखा दिया कि वह अभी भी बड़े मैच के खिलाड़ी हैं।
मैच का पूरा हाल
इस मैच में SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/9 रन बनाए थे, लेकिन RCB की बल्लेबाजी के सामने यह स्कोर छोटा साबित हुआ। पादिकल, कोहली और पाटीदार की तेज पारियों की बदौलत RCB ने 203/4 बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। RCB ने 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया और सीजन की धमाकेदार शुरुआत की।