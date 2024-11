नई दिल्ली : भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने गुरुवार को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी के दौरान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने की आलोचना की। पहली पारी के 9वें ओवर के दौरान तेज गेंदबाज विलियम ओ'रूर्के ने विराट को शून्य पर आउट कर दिया था। यह रोहित शर्मा के जल्द आऊट होने के बाद टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका था। 35 वर्षीय बल्लेबाज ने ऑफ-स्टंप पर थोड़ी कम लंबाई की गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अतिरिक्त उछाल के कारण गेंद उनके सीने की तरफ आ गई। विराट ने हलका बल्ला अढ़ाकर उसे लेग गली में खेलने की कोशिश की लेकिन वहां फिलिप्स पहले से खड़े थे। गेंद सीधी उनके हाथों में चली गई।

Have said this before will say it again. Virat has compounded his problems by wanting to be on the front foot to every ball. No matter the length. Today’s dismissal ball could have been comfortably tackled off the back foot. #INDvNZ