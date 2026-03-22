जयपुर: 14 साल के युवा बल्लेबाज Vaibhav Suryavanshi इन दिनों न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बल्कि अपने जवाबों की वजह से भी सुर्खियों में हैं। Rajasthan Royals के एक इवेंट के दौरान वैभव ने रिपोर्टर के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। इस दौरान भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर Ravindra Jadeja भी मंच पर मौजूद थे।

रिपोर्टर के सवाल पर दिया मजेदार जवाब

इवेंट में वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि IPL 2026 में उनके पर्सनल गोल क्या हैं और वह कितने रन बनाना चाहते हैं। इस पर वैभव ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं बोल दूंगा 2-3 हजार रन बना दूंगा।' उनका यह जवाब सुनकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। इसके बाद वैभव ने गंभीरता से कहा कि वह पर्सनल रिकॉर्ड नहीं बल्कि टीम के लिए खेलने पर फोकस कर रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना और टीम को ट्रॉफी जिताना है।

प्रोसेस पर फोकस, पर्सनल रिकॉर्ड पर नहीं

वैभव ने कहा कि क्रिकेट में पहले से यह प्लान नहीं किया जा सकता कि कितने रन बनाने हैं। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं और टीम के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेलना चाहते हैं। युवा बल्लेबाज ने साफ कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य टीम की सफलता है, न कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड। यही सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है।

IPL में बना चुके हैं बड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में ही बड़ा नाम बना लिया है। उन्होंने पिछले सीजन Indian Premier League में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 175 रन की पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

IPL 2026 में बड़ी जिम्मेदारी

इस बार टीम में बदलाव के बाद वैभव सूर्यवंशी को टॉप ऑर्डर में ज्यादा मौके मिल सकते हैं। पहले टीम के कप्तान रहे Sanju Samson अब टीम का हिस्सा नहीं हैं, ऐसे में वैभव ओपनिंग में Yashasvi Jaiswal के साथ खेलते नजर आ सकते हैं। ऐसे में इस सीजन वैभव से टीम और फैंस दोनों को काफी उम्मीदें होंगी।