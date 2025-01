स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंद्विता हमेशा से रोमांचक रही है और जैसे ही दोनों टीमें मौजूदा सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट को एक-एक शब्द में परिभाषित करने के लिए कहा गया। इसके बाद प्रशंसा, हास्य और कुछ लोगों के लिए एक दिलचस्प रुख का मिश्रण देखने को मिला।

BCCI: विश्व क्रिकेट के 'शासक'?

जब ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ियों में से एक ट्रैविस हेड से BCCI को परिभाषित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के इसे 'शासक' कहा। शब्द का चयन, हालांकि बहुत कठोर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वैश्विक क्रिकेट में BCCI के अत्यधिक प्रभाव को दर्शाता है। अपने विशाल वित्तीय संसाधनों, बेजोड़ प्रशंसक आधार और आईपीएल की जबरदस्त सफलता के साथ बीसीसीआई एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां कई लोगों का मानना ​​है कि इसका आईसीसी से भी अधिक प्रभाव है।

ट्रेविस हेड का बयान यहीं नहीं रुका। जब उनसे आईसीसी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत 'दूसरा' कहा। शब्द का यह चयन, हालांकि सरल प्रतीत होता है, लेकिन क्रिकेट की शासी संस्था पर एक सूक्ष्म प्रहार के रूप में देखा जा सकता है जो यह सुझाव देता है कि आईसीसी खेल के भविष्य को आकार देने में बीसीसीआई के प्रभुत्व के बाद दूसरे स्थान पर है।

