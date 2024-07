नई दिल्ली : महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जो मंगलवार को 34 साल के हो गए। युजवेंद्र चहल वर्तमान में पुरुष टी20 क्रिकेट में भारत के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 79 पारियों में 25.09 की औसत से 96 विकेट लिए हैं। अपने आधिकारिक एक्स खाते से तेंदुलकर ने उम्मीद जताई कि चहल अपने गेंदबाजी कौशल से बल्लेबाजों को फंसाना जारी रखेंगे।

तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा- जन्मदिन मुबारक हो, @युजी_चहल। आप इसे जारी रखें, बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाएं और हर विकेट का जश्न मुस्कुराहट के साथ मनाएं। अपने दिन का आनंद लें।

Happy birthday, @yuzi_chahal. May you continue to toss it up, trap batters in your web, and celebrate each wicket with a smile. Enjoy your day!