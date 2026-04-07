नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक क्रिकेटरों की एक निडर नई पीढ़ी के नाम रही है जिन्होंने बल्ले, गेंद और फील्डिंग से तुरंत अपना असर दिखाया है। सीजन के शुरुआती 11 मैचों में ही कई युवा सितारे सुर्खियों में आ गए हैं, जिससे इस लीग की बढ़ती प्रतिष्ठा साबित होती है, एक ऐसा मंच जहां उभरती हुई प्रतिभाएं दबाव में भी खूब निखरती हैं।

शानदार प्रदर्शन करने वालों में वैभव सूर्यवंशी, समीर रिजवी, अंगकृष रघुवंशी, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे शामिल हैं। इन सभी ने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए अहम भूमिका निभाई है और ऐसा प्रदर्शन किया है जो उनकी उम्र और अनुभव से कहीं आगे है।

वैभव सूर्यवंशी :

बिहार के इस युवा सनसनी ने एज-ग्रुप और घरेलू क्रिकेट में प्रभावित करने के बाद अपनी शानदार बढ़त जारी रखी है। हाल के अंतरराष्ट्रीय युवा टूर्नामेंटों से अपनी फॉर्म को IPL में लाते हुए उन्होंने सिर्फ सात मैचों में 200 से ज्यादा के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं। IPL 2026 में उनके अभियान की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 15 गेंदों में बनाए गए तूफानी अर्धशतक से हुई। इसके बाद गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक और धमाकेदार पारी खेली, जिसने राजस्थान रॉयल्स की मजबूत शुरुआत की नींव रखी।

समीर रिजवी :

पहली बार UP T20 लीग में सुर्खियों में आए रिजवी ने IPL 2024 में एक शांत दौर के बाद शानदार वापसी की है। मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) द्वारा चुने गए इस मध्य-क्रम के बल्लेबाज ने इस सीजन में मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया है और दबाव में लगातार मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए हैं। शुरुआत में नियमित रूप से टीम में शामिल न होने के बावजूद उनकी निरंतरता ने अब प्लेइंग XI में उनकी जगह पक्की कर दी है। उन्होंने टीम के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 70 रन बनाए और फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ 90 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली।

अंगकृष रघुवंशी :

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए रघुवंशी इस सीजन की मिली-जुली शुरुआत के बीच एक चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। मुंबई के इस युवा खिलाड़ी ने बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर लगातार हाफ-सेंचुरी बनाकर सबको प्रभावित किया है, और साथ ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली है, इससे टीम मैनेजमेंट का उसकी ऑल-राउंड क्षमताओं पर भरोसा जाहिर होता है।

प्रिंस यादव :

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तेज गेंदबाजी यूनिट को प्रिंस यादव के रूप में एक होनहार खिलाड़ी मिला है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किए गए इस युवा तेज गेंदबाज ने टीम में खिलाड़ियों के चोटिल होने के बीच मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया है। उसने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक ही ओवर में दो विकेट लिए और 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी शुरुआती ओवरों में ही विकेट चटकाया।

हर्ष दुबे :

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के दुबे ने IPL क्रिकेट में बहुत आसानी से अपनी जगह बना ली है। विदर्भ के इस ऑल-राउंडर ने पावरप्ले में काफी असरदार प्रदर्शन किया है, उसने रन रेट को कंट्रोल करने के साथ-साथ अहम विकेट भी लिए हैं। कप्तान ईशान किशन का भरोसा जीतने वाले दुबे ने बल्ले से भी योगदान दिया है, उसने निचले क्रम में आकर अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाने के लिए कुछ अहम रन बनाए हैं। उसने तीन मैचों में कुल 5 विकेट लिए हैं।