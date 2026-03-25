नई दिल्ली : भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) में शामिल हो गए हैं। DC ने अरुण जेटली स्टेडियम में KL के आने का वीडियो पोस्ट किया। पिच पर पहुंचने पर KL ने अपना मशहूर 'कांतारा' फिल्म वाला सेलीब्रेशन किया, जो उन्होंने अपने गृह राज्य कर्नाटक में, बाद में चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच के दौरान किया था।

DC ने पोस्ट किया, 'यह तेरा ग्राउंड है, राहुल। घर वापसी पर स्वागत है।' पिछले सीजन में KL अपने करियर के सबसे आक्रामक अंदाज में दिखे। उन्होंने 13 मैचों में 53.90 की औसत और लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाए जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे। वह DC के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और कुल मिलाकर नौवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। वह DC के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने 21 छक्के जड़े थे।

Ye tera ground hai, Rahul 💙😌



Welcome back home 🔥 pic.twitter.com/w3urseRd0d — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 25, 2026

अपने IPL करियर के 145 मैचों की 136 पारियों में KL ने कुल 5222 रन बनाए हैं। इस दौरान वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), RCB, पंजाब किंग्स और अंत में DC के लिए खेले हैं। ये रन उन्होंने 46.21 की औसत और 136.02 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं। वह 2020 सीजन में PBKS के साथ ऑरेंज कैप विनर थे; उन्होंने 14 पारियों में 670 रन बनाए थे जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे।

उनका लक्ष्य 6,000 रन के आंकड़े के जितना हो सके करीब पहुंचना होगा, भले ही वह उसे छू न पाएं। अगर वह यह मील का पत्थर हासिल कर लेते हैं तो वह विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और डेविड वॉर्नर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल, वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज हैं। दिल्ली कैपिटल्स 1 अप्रैल को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।