चेन्नई : चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी के खिलाफ आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में एक विवादास्पद पगबाधा फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। तीसरे अंपायर द्वारा अल्ट्राएज पर दिखे स्पष्ट स्पाइक को नजरअंदाज करते हुए ऑन-फील्ड अंपायर के फैसले को जब बरकरार रखा गया तो इसका प्रशंसकों, विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों ने विरोध किया। इस घटना ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए।



उक्त घटना चेन्नई की बल्लेबाजी के 16वें ओवर में हुई, जब कोलकाता के रहस्यमयी स्पिनर सुनील नरेन ने एक तेजी से घूमती गेंद फेंकी, जो धोनी के सामने वाले पैड पर जा लगी। ऑन-फील्ड अंपायर क्रिस गफाने ने तुरंत उंगली उठाकर धोनी को पगबाधा आउट करार दिया। धोनी ने इसपर डीआरएस ले लिया। तीसरे अंपायर ने फैसले की समीक्षा शुरू की, तो चेपॉक स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में उत्सुकता चरम पर थी। अल्ट्राएज, जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि गेंद ने बल्ले से संपर्क किया है या नहीं, ने गेंद के बल्ले के पास से गुजरते समय एक स्पष्ट स्पाइक दिखाया। प्रशंसकों और कमेंटेटरों को उम्मीद थी कि ऑन-फील्ड कॉल को पलट दिया जाएगा, क्योंकि अल्ट्राएज में दिख रहा था कि गेंद बल्ले से लगी है। लेकिन कई रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं। यह बल्ला नहीं है। कोई बल्ला शामिल नहीं है। इसके बाद उन्होंने बॉल-ट्रैकिंग की ओर बढ़ते हुए दिखाया कि गेंद लेग स्टंप को हिट कर रही थी, जिससे मूल फैसला बरकरार रहा।

BIG WICKET! 🥵#SunilNarine dismisses #MSDhoni as #CSK lose a review! ☝



