खेल डैस्क : इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम चेन्नई पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम हवाई अड्डे पर उत्साहित दिखी। वरुण चक्रवर्ती चेन्नई में भारत के लिए अपना पहला मैच खेलने के लिए उत्सुक थे। बीसीसीआई द्वारा साझा की गई एक क्लिप में, चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि उनका परिवार शनिवार शाम को होने वाले दूसरे टी20ई में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करते देखने के लिए चेपॉक स्टेडियम के स्टैंड में मौजूद रहेगा।

Kolkata ✈️ Chennai#TeamIndia have arrived for the 2nd #INDvENG T20I 😎

@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mlSXuJeVfh