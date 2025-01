खेल डैस्क : बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के नतीजा स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को टी20 प्रारूप में भी देखने को मिल रहा है। सिडनी सिक्सर्स की पर्थ स्कॉर्चर्स पर शानदार जीत के दौरान स्टीव के बल्ले से तीसरा शतक निकला। स्मिथ ने सिर्फ 64 गेंदों पर 121* रन बनाए, जो उनकी पिछली सात बीबीएल पारियों में तीसरा शतक है। करीब 31 हजार दर्शकों की मौजूदगी में स्मिथ ने अपनी शानदार पारी में सात गगनचुंबी छक्के और 10 चौके लगाये जिसके चलते सिडनी सिक्सर्स ने तीन विकेट 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

100 FOR STEVE SMITH!



That's his third BBL hundred, and he's done this one off just 58 balls 👏 #BBL14 pic.twitter.com/K6iqJ7HmYN