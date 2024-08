कोलंबो : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों से कुछ हासिल करना चाहते हैं। बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20ई से संन्यास की घोषणा करने के बाद, दिग्गज बल्लेबाज जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ पहली बार भारतीय रंग में उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पस आ रही है ऐसे में मुख्य कोच गौतम गंभीर इसके लिए टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।

श्रीलंकाई टीम पिछले साल विश्व कप में 9वें स्थान पर रही थी। इससे वह अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई जोकि पाकिस्तान में खेली जानी है। हालांकि श्रीलंका अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम को कोई बड़ा खतरा नहीं दे रहा है, रोहित इस बात पर अड़े हैं कि भारतीय टीम श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी।

